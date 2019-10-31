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كوربين يتهم ترامب بالتدخل في الانتخابات البريطانية

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كوربين يتهم ترامب بالتدخل في الانتخابات البريطانية
Reuters HENRY NICHOLLS
زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين
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اتهم زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالتدخل في الانتخابات البريطانية من أجل فوز "صديقه" بوريس جونسون.

وقال كوربين في تغريدة على "تويتر"، اليوم الخميس، إن "ترامب يحاول التدخل في الانتخابات البريطانية من أجل انتخاب صديقه بوريس جونسون".

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وجاء ذلك ردا على تصريحات ترامب الصحفية التي هاجم فيها الرئيس الأمريكي زعيم حزب العمال، واصفا إياه بأنه مرشح "غير صالح" لرئاسة الحكومة البريطانية، وأعرب عن تأييده لبوريس جونسون.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية المبكرة من المقرر أن تجري في بريطانيا يوم 12 ديسمبر المقبل.

المصدر: رويترز

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