مشاكل وجدل يسود بدء اختبارات أول طائرة رقم 1 خاصة بإسرائيل

أعلنت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية اليوم الخميس أنها تقوم بآخر استعدادات لبدء الاختبارات الجوية لأول طائرة مخصصة لرئيس لحكومة الدولة العبرية جرى العمل عليها على مدى سنوات.

ونشرت الشركة أول صور للطائرة رقم واحد الأولى الخاصة بدولة إسرائيل، والتي تعد مشروعا مثيرا للجدل كلف تل أبيب 164 مليون دولار.

وأشارت الشركة إلى أن الطائرة من طراز بوينغ 767-300ER تستطيع التحليق من إسرائيل إلى الصين واليابان شرقا وإلى الولايات المتحدة والبرازيل غربا دون التزود بالوقود، كما تم تزويدها بمنظومة اتصال مركبة تضمن التواصل الآمن بين رئيس الحكومة أثناء تواجده على متن الطائرة والمسؤولين على الأرض.

ومن المقرر أن تنفذ الطائرة رقم واحد أول تحليق تجريبي لها من مطار بن غوريون بتل أبيب في الأيام القليلة المقبلة، غير أن صحيفة "هآرتس" أكدت أن اختباراتها انطلقت بمشاكل صباح الثلاثاء، إذ بدأ الدخان يتصاعد من إحدى عجلاتها أثناء اختبارها، ووُضعت فرق الإطفاء في المطار بحالة التأهب القصوى لكن الأمر لم يتطلب تدخلها في نهاية المطاف.





כך זה נראה על המסלול בנתב"ג. הרבה מאוד מבוכה היתה שם. @ynetalertspic.twitter.com/2Bb249ISIZ — איתי בלומנטל (@ItayBlumental) October 31, 2019

وأبدت وزارة المالية الإسرائيلية منذ البداية معارضتها لهذا المشروع بسبب تكلفته، ونصحت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمواصلة استخدام طائرة تابعة لشركة "إل عال" في رحلاته الخارجية.

غير أن لجنة حكومية خاصة أقرت في عام 2014 بأن هناك حاجة لاقتناء طائرة بالغة الكلفة لرئيس الوزراء، مستشهدة بإعلان جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" أن ذلك سيتيح لرئيس الحكومة إدارة البلاد من الجو دون أي قيود.

وتزايدت الانتقادات داخل إسرائيل لهذا المشروع مع ارتفاع الإنفاق عليه، بالتزامن مع الجدل المستمر بشأن الطراز الذي تم اختياره كأساس للطائرة رقم واحد.

المصدر: هآرتس