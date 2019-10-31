أكدت وكالة "أسوشيتد برس" أن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، قام بزيارة مفاجئة إلى بغداد الشهر الماضي، في أعقاب اندلاع الاحتجاجات في العراق.

وأفادت الوكالة في تقرير نشرته، أمس الأربعاء، بأن سليماني، بعد يوم فقط من خروج الاحتجاجات واسعة النطاق في البلاد، وصل بمروحية إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث فاجأ مجموعة من كبار المسؤولين الأمنيين العراقيين بترؤسه اجتماعا سريا بدلا عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

إقرأ المزيد

ونقلت الوكالة عن مسؤولين رفيعي المستوى مطلعين على مضمون الاجتماع، طلبا عدم الكشف عن اسميهما، قولهما إن سليماني خاطب المسؤولين العراقيين بالقول: "نعرف في إيران كيفية التعامل مع الاحتجاجات، وقد حصل ذلك في إيران وسيطرنا على الأمور".

وأشار التقرير إلى أن الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين ازدادت ضراوة بعد يوم من زيارة قائد "فيلق القدس" إلى بغداد، وارتفعت حصيلة القتلى بسبب استهداف قناصين منتمين إلى جهة مجهولة للمتظاهرين، ما أدى إلى مقتل نحو 150 شخصا خلال أقل من أسبوع.

وخلصت الوكالة إلى أن إيران تشعر بقلق بالغ إزاء الاضطرابات في العراق ولبنان، معتبرة إياها تهديدا لنفوذها الإقليمي، في الوقت الذي يعاني فيه اقتصادها من العقوبات الأمريكية الصارمة.

المصدر: أسوشيتد برس