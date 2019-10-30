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خامنئي يوصي بغداد وبيروت بمعالجة الشغب

أخبار العالم العربي

خامنئي يوصي بغداد وبيروت بمعالجة الشغب
AFP
المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي
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أوصى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي السلطات في لبنان والعراق، بمعالجة أعمال الشغب وانعدام الأمن، معتبرا أن مطالب المتظاهرين لا تتحقق إلا في إطار القانون.

وقال خامنئي، في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء خلال زيارة إلى جامعة خاتم الأنبياء: "أكبر ضربة يمكن أن يوجهها الأعداء إلى أي بلد هي أن يسلبوه الأمن، الأمر الذي بدؤوه في بعض بلدان المنطقة".

وأضاف: "أوصي الحريصين على العراق ولبنان أن يعالجوا أعمال الشغب وانعدام الأمن الذي تسببه في بلادهم أمريكا والكيان الصهيوني وبعض الدول الغربية بأموال بعض الدول الرجعية".

واعتبر خامني أن "للناس مطالب أيضا وهي محقة، لكن عليهم أن يعلموا أن مطالبهم إنما تتحقق حصرا ضمن الأطر والهيكليات القانونية لبلدهم... متى ما انهارت الهيكلية القانونية يستحيل القيام بأي عمل".

وختم بالقول: لقد خططوا أيضا لبلدنا العزيز ولحسن الحظ حضر الناس في الساحات في الوقت المناسب وأحبطوا مساعيهم.

المصدر: RT

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