تركيا تعتقل 100 داعشي خططوا لهجمات!

أعلن محمد أقطاش، مدير الأمن العام في تركيا، أن السلطات المختصة نفذت 26 عملية أمنية ضد تنظيم "داعش"، ألقت القبض خلالها على 100 شخص كانوا يخططون لهجمات في ذكرى تأسيس الجمهورية.

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وقال أقطاش خلال اجتماع أمني في العاصمة أنقرة: "نُفذت 26 عملية أمنية في 21 ولاية ضد تنظيم داعش الإرهابي، وألقي القبض على 100 شخص كانوا يخططون لاستهداف احتفالات عيد الجمهورية".

من جهة أخرى، شدد أقطاش على مواصلة التصدي بحزم لجميع المنظمات الإرهابية وعلى رأسها "غولن" و"داعش" و"حزب العمال الكردستاني".

كما أفاد المسؤول الأمني التركي في هذا السياق بأن السلطات التركية رصدت 1297 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر أخبارا "مضللة" عن عملية "نبع السلام" التي تنفذها القوات التركية في سوريا، وأوقفت 452 شخصا من القائمين عليها، حُبس منهم 78 شخصا.

المصدر: يني شفق