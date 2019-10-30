بعد مقتل البغدادي.. تركيا تجرد حساباتها مع "داعش"

ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن قوات الأمن التركية أوقفت 13696 مشبوها منذ عام 2016 في إطار جهودها لمكافحة تنظيم "داعش".

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ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن السلطات التركية أمرت بحبس 4517 من الموقوفين بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكشفت المصادر الأمنية أيضا أن قوات الأمن التركية منذ عام 2016 نفذت 4000 عملية مداهمة في إطار مكافحة "داعش".

علاوة على ذلك، منعت السلطات التركية 75480 أجنبيا من دخول الأراضي التركية، وذلك لوجود تأكيدات عن نيتهم "التوجه إلى مناطق الاشتباك عبر الأراضي التركية".

وأفادت المصادر ذاتها بأن 1174 إرهابيا من تنظيم "داعش"، و115 آخرين من تنظيم "القاعدة" لا يزالون داخل السجون التركية.

المصدر: الأناضول