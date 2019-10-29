 
مباشر

"جاهل وبذيء ومهرج".. الشتائم تلاحق ترامب في شيكاغو

أخبار العالم

Reuters LEAH MILLIS
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mmms

ردت عمدة شيكاغو الديمقراطية، لوري لايتفوت، على ترامب بتغريدة على "تويتر"، قائلة، إنه لا مفاجأة في أنه "أتى بتهريجه الجاهل المهين إلى شيكاغو".

إقرأ المزيد
ترامب يعتبر شيكاغو أخطر من أفغانستان وعمدتها تصفه بالمهرج
ترامب يعتبر شيكاغو أخطر من أفغانستان وعمدتها تصفه بالمهرج

وكتبت لايتفوت: "من حسن الحظ أننا في هذه المدينة نعرف الحقيقة، ولن نسمح لأحد، أيا كان منصبه، بأن يحط من قدرنا كبشر أو من وضعنا كمدينة مضيافة".

وجاءت تغريدات عمدة شيكاغو، ردا على تصريحات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبر فيها أن "شيكاغو أخطر من أفغانستان"، نسبة لارتفاع معدل الجريمة بثالث أكبر مدينة أمريكية بعدد السكان.

المصدر: رويترز 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد 3 أيام في بئر.. نهاية مأساوية لطفل هندي