ردت عمدة شيكاغو الديمقراطية، لوري لايتفوت، على ترامب بتغريدة على "تويتر"، قائلة، إنه لا مفاجأة في أنه "أتى بتهريجه الجاهل المهين إلى شيكاغو".

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وكتبت لايتفوت: "من حسن الحظ أننا في هذه المدينة نعرف الحقيقة، ولن نسمح لأحد، أيا كان منصبه، بأن يحط من قدرنا كبشر أو من وضعنا كمدينة مضيافة".

1/@realDonaldTrump our city and our police department will not be lectured on our duty to “serve and protect” by someone who puts children in cages. https://t.co/NDyF6d76aa — Lori Lightfoot (@LightfootForChi) 28 октября 2019 г.

وجاءت تغريدات عمدة شيكاغو، ردا على تصريحات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبر فيها أن "شيكاغو أخطر من أفغانستان"، نسبة لارتفاع معدل الجريمة بثالث أكبر مدينة أمريكية بعدد السكان.

المصدر: رويترز