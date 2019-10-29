تشاووش أوغلو: تناهى إلى مسامعنا أنهم أطلقوا سراح "دواعش" من السجون مقابل مبالغ مالية

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو وجود معلومات تفيد بقيام حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية بإطلاق سراح "دواعش" من السجون مقابل مبالغ مالية.

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ونقلت وسائل إعلام تركية عن تشاووش أوغلو أن حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية فعلا ذلك متذرعين بعملية "نبع السلام".

وقال رئيس الدبلوماسية التركية خلال مؤتمر صحفي بأنقرة: "يتناهى إلى مسامعنا أن تنظيم حزب العمال الكردستاني أطلق سراح عناصر "داعش" من السجون مقابل مبالغ مالية، متذرعا بعملية "نبع السلام".

وتابع: "على أي حال، لا يمكن توقع ممارسات تختلف عن هذا السياق من منظمة إرهابية".

وذكر تشاووش أوغلو أن بلاده ساهمت في مكافحة جميع المنظمات الإرهابية، مشيرا إلى أن أنقرة نجحت في تحييد أكثر من 4 آلاف عنصر من عناصر "داعش" حتى اليوم.

وأكد وزير الخارجية التركي أن بلاده تعاملت مع العملية الأمريكية التي أسفرت عن مقتل البغدادي "بما يتوافق مع روح التحالف والتعاون الاستراتيجي بين البلدين".

المصدر: yenisafak.com