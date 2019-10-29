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رئيس وزراء الهند يغرد بالعربية بمناسبة زيارته إلى السعودية

أخبار العالم

رئيس وزراء الهند يغرد بالعربية بمناسبة زيارته إلى السعودية
twitter.com/narendramodi
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نشر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تغريدة باللغة العربية بمناسبة وصوله إلى الرياض، معربا عن احترامه للسعودية.

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وذكر مودي، الذي يزور السعودية للمشاركة في منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار"، أن زيارته الهامة إلى المملكة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أنه سينخرط "في برامج حافلة خلال الزيارة".

المصدر: تويتر

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