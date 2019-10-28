قال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي يزور حاليا الإمارات ضمن جولة خليجية، إنه يمكن اعتبار البرازيل دولة عربية نظرا إلى الجالية العربية الكبيرة التي تعيش هناك.

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وأكد بولسونارو، في حوار مع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن العلاقات الإماراتية البرازيلية ممتازة في الوقت الحالي، وأن هناك الكثير من فرص التعاون المتاحة بين البلدين.

وشدد على أهمية العلاقات بين البرازيل والعالم العربي، مشيرا إلى وجود أكثر من 5 ملايين مواطن برازيلي من أصل عربي في بلاده، مضيفا: "بالتالي، يمكن اعتبار البرازيل أيضا دولة عربية.. ونحن نرحب دائما بالجميع من العالم العربي".

كما قال إنه تربطه علاقة صداقة مميزة بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معبرا عن قناعته بأن الروابط بين الدولتين ستشهد تقدما كبيرا في الفترة القادمة.

وأضاف رئيس البرازيل التي تعتبر تاسع أكبر اقتصاد في العالم، أن بلاده تتجه نحو الاستقرار الاقتصادي وهناك العديد من فرص الاستثمار، مؤكدا أن البرازيل ستتعاون مع الإمارات أيضا لإحلال الأمن والسلام بالعالم.

وتابع: "نعتمد كثيرا على دولة الإمارات بعملية التنمية في البرازيل".

والإمارات هي أول دولة عربية يزورها بولسونارو بعد توليه منصب الرئيس في يناير 2019، وقد وصل إلى أبو ظبي السبت الماضي في مستهل جولة تشمل ثلاثة بلدان خليجية هي الإمارات وقطر والسعودية.

وتدهورت العلاقات بين البرازيل والدول العربية العام الماضي بسبب اقتراح بولسونارو نقل سفارة البرازيل لدى إسرائيل إلى القدس. وتراجع الرئيس البرازيلي لاحقا عن خطته، وأعلن بدلا من ذلك افتتاح مكتب تمثيل تجاري في القدس.

المصجر: وام + وكالات