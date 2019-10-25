رئيس البرازيل يزور ثلاث دول خليجية

يصل الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، إلى أبو ظبي يوم السبت في مستهل جولة تشمل ثلاثة بلدان خليجية هي الإمارات وقطر والسعودية.

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ويأمل بولسونارو من خلال زيارته أن يطوي صفحة خلاف دبلوماسي نشب العام الماضي مع الدول العربية بسبب اقتراح نقل سفارة البرازيل لدى إسرائيل إلى القدس.

وقال الرئيس البرازيلي، إنه سيسعى لتعزيز التجارة والاستثمارات مع الدول الثلاث للمساهمة في إنعاش الاقتصاد البرازيلي، حيث سيجتمع مع زعماء هذه الدول، وسيلقي كلمة خلال مؤتمر للأعمال في الدوحة يوم الاثنين، وآخر في الرياض يوم الأربعاء.

وكان بولسونارو أثار غضب الدول العربية باقتراحه نقل سفارة بلاده إلى القدس، غير أنه تخلى عن خطته لاحقا، وأعلن بدلا من ذلك عن افتتاح مكتب تمثيل تجاري في القدس.

من جهته، أكد أمين شؤون المفاوضات الثنائية مع الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا في وزارة الخارجية البرازيلية، كينيث نوبريجا، أن الدعوات لزيارة الإمارات وقطر والسعودية تدل على تخطي الأزمة التي هددت صادرات لحوم برازيلية تقدر قيمتها بنحو خمسة مليارات دولار سنويا.

إلى ذلك، قال السفير الفلسطيني لدى البرازيل، إبراهيم الزبن، إن علاقات الدول العربية مع البرازيل تتحسن على نحو مستمر.

المصدر: "رويترز"