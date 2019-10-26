تطرقت منافسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأخيرة هيلاري كلينتون إلى الكتاب المقدس في حديثها عن الوضع السياسي الحالي في الولايات المتحدة.

وقارنت كلينتون، في كلمة ألقتها أمس الجمعة أثناء مراسم جنازة العضو البارز في مجلس النواب إيلايجا كامنغز، النائب الديمقراطي الراحل الذي كان في صلب تحقيق العزل الجاري بحق ترامب مع النبي إيليا.

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وقالت: "مثل ذلك النبي من العهد القديم، وقف [كامنغز] في وجه الزعامة الفاسدة للملك أخآب والملكة إيزابل"، ويبدو هذا الكلام إشارة واضحة إلى ترامب وزوجته ميلانيا.

من جانبها، أشارت مايا روكيمور، أرملة كامنغز الذي توفي متأثرا بمشاكل صحية عن عمر ناهز 69 عاما، إلى أن عمل النائب الراحل أصبح أصعب بكثير في الأشهر الأخيرة من حياته، في ظل "هجمات عليه ومدينته المحبوبة".

ولم تذكر أرملة النائب اسم ترامب، غير أن هذه التصريحات تبدو أيضا انتقادا موجها إلى رئيس البلاد الذي وصف معقل رأس كامنغز مدينة بالتيمور مؤخرا بأنها "مقززة" و"مليئة بالقوارض".

من جانبه، قدم ترامب المتواجد في ولاية كارولينا الجنوبية تعازيه إلى عائلة كامنغز، مشيدا بتطلع النائب الراحل إلى خفض أسعار الأدوية، وتابع: "نعتزم تحقيق ذلك".

المصدر: وكالات