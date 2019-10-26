تشاووش أوغلو: المبادرة الألمانية لإنشاء منطقة آمنة دولية في سوريا غير واقعية

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، المبادرة الألمانية لإقامة "منطقة آمنة دولية" بشمال سوريا غير واقعية.

وأكد تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس، اليوم السبت، أن تركيا لن تتسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان في شمال شرقي سوريا، وستحقق في كل الأنباء عن وقوعها.

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من جانبه، صرح الوزير الألماني، بأن أنقرة أكدت أن عمليتها في سوريا لن تكون طويلة الأمد.

وقال ماس: "يجب أن نعول على أن تركيا لن تبقى على الأراضي السورية لفترة طويلة. ونحن بحثنا هذا الأمر اليوم، وجرى التأكيد على ذلك مرة أخرى"، مضيفا أنه يرحب بهذا التأكيد التركي.

يذكر، أن ألمانيا تقدمت بمبادرة حول إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا تحت إشراف دولي، وطرحت مبادرتها للمناقشة على وزراء دفاع حلف الناتو خلال اجتماعهم الأخير في بروكسل يوم 24 أكتوبر الجاري.

المصدر: وكالات