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أوغلو لنظيره الألماني: بابنا مفتوح لكم ولكن ليس وأنت تلوّح بإصبعك

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أوغلو لنظيره الألماني: بابنا مفتوح لكم ولكن ليس وأنت تلوّح بإصبعك
Reuters
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
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أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن من يحاول إعطاء الدروس لتركيا، عليه أن يدرك أنه سيتلقى الجواب اللازم.

وكتب تشاووش أوغلو على "تويتر": "عزيزي هايكو ماس، يسعدني زيارتك لتركيا، بابنا مفتوح لكم في كل وقت، لكن ليس وأنت تلوح بإصبعك... من يحاول إعطاء الدروس لتركيا عليه أن يدرك أنه سيتلقى الجواب اللازم".

وجاءت تغريدة أوغلو ردا على تغريدة نشرها وزير الخارجية الألماني قبيل توجهه إلى تركيا في زيارة رسمية، انتقد بها تركيا بخصوص سوريا.

وكتب في تغريدته: "يجب احترام وقف إطلاق النار وحماية السكان المدنيين عند التعامل مع اللاجئين... يجب أن تمتثل تركيا للقانون الدولي، وعليها أن تدعم العملية السياسية بدلا من أن تنسفها".

المصدر: الأناضول 

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