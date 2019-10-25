أوغلو لنظيره الألماني: بابنا مفتوح لكم ولكن ليس وأنت تلوّح بإصبعك

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن من يحاول إعطاء الدروس لتركيا، عليه أن يدرك أنه سيتلقى الجواب اللازم.

وكتب تشاووش أوغلو على "تويتر": "عزيزي هايكو ماس، يسعدني زيارتك لتركيا، بابنا مفتوح لكم في كل وقت، لكن ليس وأنت تلوح بإصبعك... من يحاول إعطاء الدروس لتركيا عليه أن يدرك أنه سيتلقى الجواب اللازم".

Lieber @HeikoMaas, ich freue mich auf Deinen Besuch in der Türkei. Du bist uns immer willkommen. Aber nicht mit erhobenem Zeigefinger. Wer die Türkei belehrt, muss mit einer entsprechenden Antwort rechnen. https://t.co/fhCa1FV1Nk — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 24 октября 2019 г.

وجاءت تغريدة أوغلو ردا على تغريدة نشرها وزير الخارجية الألماني قبيل توجهه إلى تركيا في زيارة رسمية، انتقد بها تركيا بخصوص سوريا.

وكتب في تغريدته: "يجب احترام وقف إطلاق النار وحماية السكان المدنيين عند التعامل مع اللاجئين... يجب أن تمتثل تركيا للقانون الدولي، وعليها أن تدعم العملية السياسية بدلا من أن تنسفها".

المصدر: الأناضول