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مليون متظاهر يحتجون في عاصمة تشيلي (صور + فيديو)

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مليون متظاهر يحتجون في عاصمة تشيلي (صور + فيديو)
Reuters / Chile
احتجاجات في تشيلي
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احتشد قرابة مليون متظاهر حتى مساء يوم الجمعة، في عاصمة تشيلي، سانتياغو، في أكبر مظاهرات في البلاد منذ اندلاع العنف قبل نحو أسبوع احتجاجا على التفاوت الاجتماعي.

وحمل المحتجون الأعلام الوطنية ورقصوا بالشوارع وقرعوا على القدور بملاعق خشبية ورفعوا لافتات تطالب بتغييرات سياسية واجتماعية، وساروا لأميال في أنحاء العاصمة وصولا إلى ساحة إيطاليا.

ومساء الجمعة، عاد معظمهم إلى بيوتهم قبيل موعد سريان حظر التجول الذي بدأ في الحادية عشرة.

وقالت حاكمة سانتياغو، كارلا روبيلار، في تغريدة على تويتر إن مليون شخص شاركوا في مسيرات بالعاصمة، وشارك محتجون في مسيرات بشوارع كل المدن الكبرى.

واحتجاجات تشيلي هي الأحدث في أمريكا الجنوبية وحول العالم، وهي نابعة من الغضب بسبب التفاوت الاجتماعي والاستياء من النخبة الحاكمة.

وكانت المظاهرات قد اندلعت في تشيلي احتجاجا على زيادة أسعار المواصلات العامة وتحولت إلى أعمال شغب وحرق ونهب أسفرت عن مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة المئات، فيما اعتقلت السلطات أكثر من 7000 شخص.

ودفعت أعمال العنف الرئيس سيباستيان بنيرا إلى التراجع عن زيادة أسعار المواصلات وإعلان حالة الطوارئ.

وتولى الجيش مسؤولية حفظ الأمن في مدينة سانتياغو التي يقطنها 6 ملايين نسمة وتخضع لحظر التجول ليلا، بينما انتشر 20 ألف جندي بالشوارع.

المصدر: رويترز

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