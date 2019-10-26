مليون متظاهر يحتجون في عاصمة تشيلي (صور + فيديو)

احتشد قرابة مليون متظاهر حتى مساء يوم الجمعة، في عاصمة تشيلي، سانتياغو، في أكبر مظاهرات في البلاد منذ اندلاع العنف قبل نحو أسبوع احتجاجا على التفاوت الاجتماعي.

وحمل المحتجون الأعلام الوطنية ورقصوا بالشوارع وقرعوا على القدور بملاعق خشبية ورفعوا لافتات تطالب بتغييرات سياسية واجتماعية، وساروا لأميال في أنحاء العاصمة وصولا إلى ساحة إيطاليا.

ومساء الجمعة، عاد معظمهم إلى بيوتهم قبيل موعد سريان حظر التجول الذي بدأ في الحادية عشرة.

وقالت حاكمة سانتياغو، كارلا روبيلار، في تغريدة على تويتر إن مليون شخص شاركوا في مسيرات بالعاصمة، وشارك محتجون في مسيرات بشوارع كل المدن الكبرى.

Chile hoy vive una jornada histórica. La RM es protagonista de una pacífica marcha de cerca de 1 millón de personas que representan el sueño de un Chile nuevo, de forma transversal sin distinción. Más diálogo y marchas pacíficas requiere nuestro país ❤! #ArribaStgo💪 #RMdeTodospic.twitter.com/RWcLBU67LD — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) 25 октября 2019 г.

واحتجاجات تشيلي هي الأحدث في أمريكا الجنوبية وحول العالم، وهي نابعة من الغضب بسبب التفاوت الاجتماعي والاستياء من النخبة الحاكمة.

وكانت المظاهرات قد اندلعت في تشيلي احتجاجا على زيادة أسعار المواصلات العامة وتحولت إلى أعمال شغب وحرق ونهب أسفرت عن مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة المئات، فيما اعتقلت السلطات أكثر من 7000 شخص.

ودفعت أعمال العنف الرئيس سيباستيان بنيرا إلى التراجع عن زيادة أسعار المواصلات وإعلان حالة الطوارئ.

وتولى الجيش مسؤولية حفظ الأمن في مدينة سانتياغو التي يقطنها 6 ملايين نسمة وتخضع لحظر التجول ليلا، بينما انتشر 20 ألف جندي بالشوارع.

🇨🇱 Temos a imagem definitiva desse dia histórico no #Chilepic.twitter.com/ElE0EkvnFp — lucas rohan (@lucasrohan) 26 октября 2019 г.

Y aquí estamos, con nuestra bandera mapuche coronando la mayor manifestación pública en la historia de Chile. Imposible no creer en un futuro distinto, más justo, más democrático, más amigable, un futuro plurinacional ✊🏽 pic.twitter.com/ffVhbtusfk — Pedro Cayuqueo (@pcayuqueo) 26 октября 2019 г.

Militar chileno alza la bandera mapuche



Durante las protestas en la comuna de Puente Alto (Chile), un militar levantó la bandera del pueblo mapuche delante de los manifestantes pic.twitter.com/460gf7NnCl — RT en Español (@ActualidadRT) 26 октября 2019 г.

المصدر: رويترز