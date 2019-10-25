مواقع التواصل تنشغل بفيديو سماع أمير قطر للنشيد الوطني البحريني

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر "رد فعل أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني عند سماعه النشيد الوطني البحريني"، وذلك أثناء مباراة رياضية في الدوحة.

وسجلت هذه الفيديوهات على ما يبدو يوم أمس الخميس، أثناء مباراة نصف النهائي في التصفيات الآسيوية لكرة اليد المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بين منتخبي البلدين.

الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يقف أثناء النشيد الوطني البحريني قبل مباراة منتخبنا العنابي مع منتخب البحرين لكرة اليد في الدور نصف النهائي لتصفيات المؤهلة لأولمبياد #طوكيو2020

هذا هو اخلاق اهل #قطر

ولله درك يا #تميم_المجد 🇶🇦@TamimBinHamadpic.twitter.com/99YG0kbTgh — مسعود محمد ال جلاب🇶🇦 (@jallab80) October 24, 2019

واستدعت لقطات سماع أمير قطر للنشيد الوطني البحريني تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما في ظل الأزمة الدبلوماسية المستمرة بين الدولتين منذ 2017.

مباراة كرة اليد بين منتخبي #قطر و #البحرين بحضور أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد الذي وقف عند عزف السلام الوطني البحريني وصفق له في ختامه ..

دروس مجانية في الأخلاق ..

الكبار أخلاقا .. هكذا هم دائما .. pic.twitter.com/KJ7wohDKQC — جابر الحرمي (@jaberalharmi) October 24, 2019

يشار إلى أن المنتخب القطري، كان قد خسر تلك المباراة أمام نظيره البحريني.

المصدر: RT