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مواقع التواصل تنشغل بفيديو سماع أمير قطر للنشيد الوطني البحريني

أخبار العالم العربي

مواقع التواصل تنشغل بفيديو سماع أمير قطر للنشيد الوطني البحريني
Reuters Hannah McKay
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر "رد فعل أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني عند سماعه النشيد الوطني البحريني"، وذلك أثناء مباراة رياضية في الدوحة.

وسجلت هذه الفيديوهات على ما يبدو يوم أمس الخميس، أثناء مباراة نصف النهائي في التصفيات الآسيوية لكرة اليد المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بين منتخبي البلدين.

واستدعت لقطات سماع أمير قطر للنشيد الوطني البحريني تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما في ظل الأزمة الدبلوماسية المستمرة بين الدولتين منذ 2017.

يشار إلى أن المنتخب القطري، كان قد خسر تلك المباراة أمام نظيره البحريني.

المصدر: RT

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