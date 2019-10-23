العثور على شاحنة جديدة في مدينة "كنت" البريطانية على متنها 9 أشخاص على قيد الحياة تتم معالجتهم
Reuters SW/mjb
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أوقف رجال الشرطة في بريطانيا شاحنة كانت تقل 9 مهاجرين في مقطورتها بمدينة كنت، بعد ساعات فقط من اكتشاف 39 جثة في شاحنة تبريد قرب لندن.
وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الأشخاص الـ 9 مهاجرون وهم على قيد الحياة، وقد عثر عليهم بعد ورود تقارير لرجال الشرطة عن شاحنة تقل مجموعة من الأشخاص في مقطورتها على الطريق M20.
وقال ناطق باسم شرطة مدينة كنت إنه "يجري الآن فحص الأشخاص التسعة كإجراء احترازي من قبل خدمات إسعاف الساحل الجنوبي الشرقي، قبل تحويلهم إلى مكتب الهجرة".
يتبع..
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