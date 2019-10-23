 
مباشر

بلغاريا: الشاحنة التي عثرت فيها شرطة بريطانيا على 39 جثة مسجلة في أراضينا

أخبار العالم

بلغاريا: الشاحنة التي عثرت فيها شرطة بريطانيا على 39 جثة مسجلة في أراضينا
RT
عناصر من الشرطة قرب شاحنة تم العثور فيها على جثث 39 شخصا في منطقة إسكس بضواحي لندن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ml2j

أعلنت وزارة الخارجية البلغارية أن الشاحنة التي عثرت فيها الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، على جثث 39 شخصا، مسجلة في بلغاريا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن السفارة البلغارية لدى لندن تلقت معلومات من الشرطة البريطانية بشأن تسجيل الشاحنة، موضحة أن "الشاحنة Scania مسجلة في مدينة فارنا تحت اسم شركة مملوكة من مواطنة إيرلندية".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، أن بلاده لا علاقة لها بالحادث المأساوي لمقتل 39 شخصا باستثناء تسجيل الشاحنة، مبينا أنها لم تدخل أراضي بلغاريا منذ العام 2017.

وفي غضون ذلك، أفادت شبكة "BNR" البلغارية، نقلا عن مصدر لم تكشف هويته، بأن الشاحنة تم تسجيلها في البلاد يوم 19 يونيو 2017، وذكرت أنها غادرت بلغاريا في اليوم التالي ولم تعد إليها منذ ذلك الحين.

وذكرت الشرطة البريطانية، في وقت سابق من اليوم، أنها عثرت على جثث 39 شخصا، بينهم 38 بالغا ومراهق، في حاوية تابعة لشاحنة بمنطقة إسكس قرب لندن، وبينت لاحقا أنها قدمت من مدينة زيبورغ البلجيكية. 

وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 25 عاما من إيرلندا الشمالية للاشتباه في ارتكاب جريمة القتل هذه، وسط ظروف غامضة تحيط بالقضية التي وصفتها سلطات بريطانيا بالمأساوية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا