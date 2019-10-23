بلغاريا: الشاحنة التي عثرت فيها شرطة بريطانيا على 39 جثة مسجلة في أراضينا

أعلنت وزارة الخارجية البلغارية أن الشاحنة التي عثرت فيها الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، على جثث 39 شخصا، مسجلة في بلغاريا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن السفارة البلغارية لدى لندن تلقت معلومات من الشرطة البريطانية بشأن تسجيل الشاحنة، موضحة أن "الشاحنة Scania مسجلة في مدينة فارنا تحت اسم شركة مملوكة من مواطنة إيرلندية".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، أن بلاده لا علاقة لها بالحادث المأساوي لمقتل 39 شخصا باستثناء تسجيل الشاحنة، مبينا أنها لم تدخل أراضي بلغاريا منذ العام 2017.

وفي غضون ذلك، أفادت شبكة "BNR" البلغارية، نقلا عن مصدر لم تكشف هويته، بأن الشاحنة تم تسجيلها في البلاد يوم 19 يونيو 2017، وذكرت أنها غادرت بلغاريا في اليوم التالي ولم تعد إليها منذ ذلك الحين.

وذكرت الشرطة البريطانية، في وقت سابق من اليوم، أنها عثرت على جثث 39 شخصا، بينهم 38 بالغا ومراهق، في حاوية تابعة لشاحنة بمنطقة إسكس قرب لندن، وبينت لاحقا أنها قدمت من مدينة زيبورغ البلجيكية.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 25 عاما من إيرلندا الشمالية للاشتباه في ارتكاب جريمة القتل هذه، وسط ظروف غامضة تحيط بالقضية التي وصفتها سلطات بريطانيا بالمأساوية.

المصدر: وكالات