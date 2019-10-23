أفادت وكالة "رويترز" بأنه عثر اليوم الأربعاء، على 39 جثة داخل حاوية في منطقة إسكس قرب لندن، مشيرة إلى أنه تم توقيف المشتبه به.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل، إنها شعرت "بالصدمة والحزن" بسبب الأنباء التي نشرت عن العثور على جثث 39 شخصا قرب لندن.

وأضافت في تغريدة عبر "تويتر" أنها "صدمت وحزنت من هذا الحادث المأساوي التام"، مشددة على أن الوزارة ستوفر المجال لرجال الشرطة لإجراء تحقيقاتهم اللازمة.

وقالت وزيرة الداخلية البريطاني "إن الحكومة البريطانية ستعمل على ضمان أن يتم اخضاع المسؤولين للعدالة".

وبدأ التحقيق في جريمة قتل، بعد العثور في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء على 39 جثة في حاوية شحن بمنطقة ووترجليد الصناعية في غرايز إسكس، وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى الموقع.

أكدت الشرطة أنه تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 25 عاما من أيرلندا الشمالية للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل هذه.

المصدر: "رويترز"