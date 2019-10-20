لقي 3 جنود أمريكيين مصرعهم وجرح 3 آخرون بحادث تحطم عربة مدرعة أثناء تدريبات في قاعدة عسكرية بولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الأحد.

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وقال العقيد باتريك هاستد، المتحدث باسم قاعدة "فورت ستيوارت" العسكرية، إن "ثلاثة جنود قتلوا وتم تحويل 3 آخرين إلى مستشفى (وين آرمي كميونيتي)، حيث تجري معالجتهم حاليا".

وأضاف هاستد أن "التحقيقات حول الحادث جارية وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل لاحقا"، موضحا أن أسماء الجنود الذين لقوا حتفهم سيكشف عنها غدا الاثنين.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية