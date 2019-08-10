مقتل جندي أمريكي في العراق

قتل جندي أمريكي، اليوم السبت، أثناء مهمة مرافقة لقوات الأمن العراقية شمالي نينوى، وفق ما جاء في بيان لقوات التحالف الدولي في العراق.

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وأكد البيان أن "جنديا واحدا من جيش الولايات المتحدة توفي اليوم أثناء مهمة خاصة بقوات الأمن العراقية في مدينة نينوى بالعراق، حيث كان يقدم النصح والمرافقة خلال عملية مخطط لها".

وأضاف البيان أنه لن يتم الإفصاح عن اسم القتيل حتى الاتصال بأحد أقربائه.

المصدر: "رويترز"