بيلوسي ووفدها في ضيافة العاهل الأردني

التقى العاهل الأردني، عبد الله الثاني، وولي عهده، الحسين، أمس السبت، وفدا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي برئاسة رئيسة المجلس، نانسي بيلوسي.

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وتناول اللقاء علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتطورات الإقليمية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية.

وأعرب الملك عبد الله عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في العديد من المجالات، مثمنا مواقف الكونغرس تجاه المملكة.

وفيما يتصل بالأزمة السورية، أكد الملك الأردني على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين.

بدورهم، ثمن أعضاء الوفد الأمريكي، جهود الأردن من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأكدوا حرصهم على الاستماع إلى رؤى الملك عبد الله حيال ما يجري في المنطقة والعالم.

كما أعربوا عن سعادتهم بتواجدهم في الأردن بالتزامن مع احتفالات المملكة بمناسبة مرور 20 عاما على تسلم الملك عبد الله سلطاته الدستورية.

وفي وقت سابق، قالت نانسي بيلوسي في بيان إن هذه الزيارة "تأتي في وقت حرج لأمن واستقرار المنطقة.. وارتباطا بالأزمة المتفاقمة في سوريا بعد التوغل التركي، أجري وفدنا مباحثات مهمة بشأن التبعات على الاستقرار الإقليمي وزيادة تدفق اللاجئين والفرصة الخطيرة التي توفرت لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وإيران وروسيا".

المصدر: بترا