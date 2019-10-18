سانا: سقوط مروحية عسكرية تركية داخل الأراضي السورية
نقلت وكالة "سانا" الرسمية السورية للأنباء في خبر عاجل أن مروحية عسكرية للجيش التركي تحطمت داخل الأراضي السورية.
#عاجل || #سانا#النظام_التركي يعلن عن سقوط طائرة هلكوبتر عسكرية داخل الاراضي السورية نتيجة عطل فني.— سانا عاجل (@SanaAjel) 18 октября 2019 г.
وأضافت أن التحطم حصل نتيجة عطل فني.
ولم تؤكد وزارة الدفاع التركية الحادثة التي وقعت قرب تل أبيض على الحدود.
#BREAKING: It is now confirmed by #Turkey MOD that a S-70A-28D helicopter of #Turkish Army had a hard landing in South of Gre Spi, NE #Syria while was evacuating wounded Soldiers. An ex-Turkish F-16 pilot told me that 181 Filo's F-16Cs bombed it to not be captured by #SDF/ #YPG! pic.twitter.com/16KM4l8asF— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) October 18, 2019
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول هبوط اضطراري لمروحية من نوع S-70A-28D قرب تل أبيض بشمال سوريا، وأن طائرة "إف-16" تركية دمرت المروحية من الجو لكي لا تقع في أيدي الوحدات الكردية.
المصدر: سانا + تويتر