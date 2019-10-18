سانا: سقوط مروحية عسكرية تركية داخل الأراضي السورية

نقلت وكالة "سانا" الرسمية السورية للأنباء في خبر عاجل أن مروحية عسكرية للجيش التركي تحطمت داخل الأراضي السورية.

وأضافت أن التحطم حصل نتيجة عطل فني.

ولم تؤكد وزارة الدفاع التركية الحادثة التي وقعت قرب تل أبيض على الحدود.

#BREAKING: It is now confirmed by #Turkey MOD that a S-70A-28D helicopter of #Turkish Army had a hard landing in South of Gre Spi, NE #Syria while was evacuating wounded Soldiers. An ex-Turkish F-16 pilot told me that 181 Filo's F-16Cs bombed it to not be captured by #SDF/ #YPG! pic.twitter.com/16KM4l8asF — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) October 18, 2019

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول هبوط اضطراري لمروحية من نوع S-70A-28D قرب تل أبيض بشمال سوريا، وأن طائرة "إف-16" تركية دمرت المروحية من الجو لكي لا تقع في أيدي الوحدات الكردية.

المصدر: سانا + تويتر