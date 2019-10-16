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جونسون وستولتنبرغ: تركيا عضو مهم في الناتو لكن عليها التركيز على محاربة "داعش"

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جونسون وستولتنبرغ: تركيا عضو مهم في الناتو لكن عليها التركيز على محاربة
Reuters
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أبدى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بالغ قلقهما إزاء تطورات الأحداث شمال شرقي سوريا، داعيين تركيا لوقف هجومها على المقاتلين الأكراد.

وأعلنت الحكومة البريطانية في بيان أصدرته في أعقاب الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء بين جونسون وستولتنبرغ في لندن أنهما وافقا على ضرورة أن يركز جميع أعضاء الناتو جهودهم على دحر تنظيم "داعش" ومنع خسارة المكاسب التي تحقّقت في هذا السبيل بالسنوات الأخيرة.

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كما ورد في البيان: "أكد الجانبان على قيمة تركيا كحليف في الناتو وأقرا بدورها في دعم اللاجئين السوريين، غير أن رئيس الوزراء شدد بوضوح على ضرورة وقف العملية التركية الجارية حاليا".

وكانت دول كثيرة قد حذرت أنقرة من أن حملتها العسكرية الجديدة في شمال شرقي سوريا، والتي تحمل تسمية "نبع السلام"، خشية تسرب آلاف مسلحي تنظيم "داعش" وعوائلهم المحتجزين لدى المقاتلين الأكراد في المنطقة.

المصدر: RT

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