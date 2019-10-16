باريس: فرار 9 فرنسيات من مخيم خاضع للأكراد شمال غربي سوريا

كشف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الأربعاء، أن تسع فرنسيات هربن من مخيم خاضع لسيطرة الأكراد في شمال غربي سوريا.

وقال لو دريان إنه سيتوجه إلى العراق لبحث الإطار القضائي للتمهيد لمحاكمة المتشددين في سوريا.

وكان مصدر حكومي سوري قد أفاد لـRT بأن القوات الأمريكية أخلت أمس الثلاثاء مخيم الهول للنازحين من نساء مقاتلي "داعش"، ونقلتهن إلى قاعدة الشدادي.

ويأتي ذلك، بعد أيام على إقدام عدد من نساء "داعش" في مخيم الهول بريف الحسكة، على مهاجمة حراس المخيم وإضرام النار في بعض الخيام، تزامنا مع بدء العملية العسكرية التركية، فيما تحدثت وسائل إعلام سورية عن تمكن بعضهن من الفرار.

يشار إلى أن مخيم الهول يأوي 71658 نازحا ولاجئا، من زهاء ستين دولة.

المصدر: "رويترز"