بومبيو يعلق على انتخاب سعيّد رئيسا لتونس

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن انتخاب قيس سعيّد رئيسا لتونس شكل "علامة فارقة مهمة على طريق الديمقراطية في البلاد".

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وهنأ بومبيو الشعب التونسي ورئيسه الجديد قائلا: "أهنئ الشعب التونسي الذي مارس خلال عطلة نهاية الأسبوع حق التصويت الذي ناله بشق الأنفس"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب قيس سعيّد لمواصلة التعاون الطويل الأمد بين بلدينا".

وانتخب أستاذ القانون قيس سعيّد رئيسا لتونس الأحد بأكثرية ساحقة ناهزت 73% في المئة من الأصوات، مقابل 27% من الأصوات لمنافسه رجل الأعمال الملاحق قضائيا نبيل القروي.

وكان سعيد، الوافد الجديد على المشهد السياسي، قد فاز بالمرتبة الأولى في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، بعد أن حصل على 18.4% من أصوات الناخبين في حين فاز القروي بـ15.58، متقدمين على 24 مترشحا آخرين من بينهم رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد (حزب تحيا تونس) ورئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو (حركة النهضة) ووزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي (مستقل مدعوم من حزبي نداء تونس وآفاق تونس).

المصدر: "أ ف ب"+ RT