تونس.. هيئة الانتخابات تعلن فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي اقترع فيها التونسيون يوم الأحد 13 أكتوبر 2019.

وقال رئيس الهيئة التونسية، نبيل بفون، إن قيس سعيد تحصل على 72.71% من جملة الأصوات، فيما حصل نبيل القروي على 27.29%.

وتوجه يوم الأحد، وفق الإحصائيات الأولية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 3 مليون و982 ألفا و85 مواطن إلى صناديق الاقتراع داخل تونس وخارجها، وذلك من جملة 7 ملايين و74 ألفا و566 مسجلين.

RT

هذا، وكانت تقديرات أولية نشرها مساء يوم الأحد عدد من مؤسسات سبر الآراء، قد كشفت عن فوز ساحق لأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية على منافسه رجل الأعمال والاتصال نبيل القروي.

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وكان سعيد، الوافد الجديد على المشهد السياسي، فاز بالمرتبة الأولى في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، بعد أن حصل 18.4 من أصوات الناخبين في حين فاز القروي بالمرتبة الثانية بــ15.58، متقدمين على 24 مترشحا آخرين من بينهم رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد (حزب تحيا تونس) ورئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو (حركة النهضة) ووزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي (مستقل مدعوم خصوصا من حزبي نداء تونس وآفاق تونس).

المصدر: RT + وكالات