روحاني: خلال الأسابيع الماضية زارنا مسؤولون إماراتيون

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن مسؤولين إماراتيين وإيرانيين تبادلوا الزيارات خلال الأسابيع الماضية، مشيرا إلى أن العلاقات بين بلاده والإمارات، حققت تقدما وباتت أفضل من ذي قبل.

جاءت تصريحات روحاني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين.

وتطرق الرئيس الإيراني إلى موضوع علاقات بلاده مع دول المنطقة والأمن في الخليج، معبرا عن أمله بأن تسهم مبادرة السلام في مضيق هرمز في حل القضايا الإقليمية، مضيفا: "نؤمن بأن مشاكل المنطقة تحل عبر دول المنطقة نفسها".

وأكد استعداد بلاده للحوار مع السعودية بالقول: "لا مشكلة لدينا في حل مشاكل المنطقة بالحوار مع دول الجوار بما فيها السعودية".

وأكد أن هناك دولا عديدة من بينها العراق تسعى إلى حل القضايا العالقة في المنطقة، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي زار طهران مؤخرا، سيحمل وجهات نظر إيران خلال زيارته للسعودية يوم الثلاثاء.

وأشار روحاني إلى أن الحرب في اليمن تظل إحدى المشاكل العالقة في المنطقة بين إيران والسعودية، مشددا على أن إنهاء الحرب سيدفع قدما بأي حوار بين البلدين.

وأكد أن إيران لا تخشى التفاوض مع الولايات المتحدة، وعقد اجتماع على مستوى 5+1 شريطة التأكد من تأمين مصالحها.

وأضاف: أي اجتماع على مستوى 5+1 ينبغي ألا يكون جزءا من حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية.

وأبدى استعداد بلاده للمشاركة في أي اجتماع يضمن حقوق الشعب الإيراني، فضلا عن التفاوض مع الولايات المتحدة أيا كان الرئيس الأمريكي حال رفع العقوبات عن بلاده. مع ذلك رفض روحاني خوض مفاوضات "استعراضية" سواء مع ترامب أو أي رئيس أمريكي مقبل.

وهاجم الرئيس الإيراني نظيره الأمريكي قائلا، إن شخصية ترامب تسبب مشكلات للعديد من الدول في تعاونها مع الولايات المتحدة.

المصدر: RT