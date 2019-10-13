لم يستبعد ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، احتمال وقوع صدام مسلح بين جيش بلاده والجيش السوري الذي بدأ يتحرك الأحد نحو الشمال للتصدي لعملية "نبع السلام" التركية.

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وجاءت تصريحات أقطاي في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الأحد.

وأكد أقطاي أن الجيش التركي سيقوم بمواجهة العسكريين السوريين حال وقوع صدام بين الطرفين في منطقة عمليات "نبع السلام" على الحدود بين البلدين.

وقال: "إذا كان الجيش السوري، والذي لم يتمكن حتى الآن من هزيمة تنظيم YPG (وحدات حماية الشعب الكردية) الإرهابي الساعي إلى تقسيم سوريا وإنشاء دولة انفصالية، يستعد لمحاربة الجيش التركي وقادر على ذلك، إذن فليتفضلوا".

وأضاف أقطاي أن الجيش السوري لا يملك ما يكفي من القدرات للقتال ضد نظيره التركي، ونصحه بـ"التفكير قبل دخول المنطقة حتى لا يزيد الأمور تعقيدا هناك".

وعلق مستشار أردوغان على إبرام الأكراد والحكومة السورية اتفاقا، بالقول إن ذلك دليل على "عداوة" دمشق تجاه أنقرة.

وأكد أن تركيا لن تتسامح مع وجود المسلحين الأكراد في شمال شرق سوريا.

وكانت الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا أعلنت في وقت سابق من الأحد عن توصلها إلى اتفاق مع السلطات في دمشق برعاية روسية يقضي بدخول الجيش السوري إلى مدينتي منبج وعين العرب، ونشره على طول الحدود مع تركيا لمواجهة عملية "نبع السلام" التي تشنها أنقرة وفصائل المعارضة السورية المتحالفة معها ضد القوات الكردية.



المصدرر: نوفوستي





