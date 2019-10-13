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أ ف ب: الاتفاق بين الأكراد والحكومة السورية يسمح بنشر الجيش السوري على الحدود مع تركيا

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أ ف ب: الاتفاق بين الأكراد والحكومة السورية يسمح بنشر الجيش السوري على الحدود مع تركيا
Reuters THAIER AL-SUDANI
جنود سوريون - أرشيف
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توصلت الحكومة السورية والأكراد لاتفاق لدخول الجيش السوري إلى مدينتي منبج وعين العرب، ونشره على الحدود مع تركيا لمواجهة العملية العسكرية للجيش التركي والفصائل السورية المتحالفة معه.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الاتفاق تم بعد اجتماعات بين الإدارة الذاتية الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية وممثلين عن الحكومة السورية في قاعدة حميميم الروسية.

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وقالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان تلا الإعلان عن الاتفاق أن انتشار الجيش السوري وخاصة في المناطق الحدودية جاء من خلال التنسيق والتوافق معها وع قوات سوريا الديمقراطية.

المصدر: RT

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