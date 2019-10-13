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RT تفي بوعدها وتنقل سؤال جمهورها لبوتين

أخبار العالم

RT تفي بوعدها وتنقل سؤال جمهورها لبوتين
RT
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اكتسبت الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية والإمارات أهمية بالغة في ظل الأوضاع الحساسة في المنطقة، وبهذه المناسبة دعت RT متابعيها للتفاعل مع هذا الحدث.

طلبت RT من متابعيها أن يرسلوا لها الأسئلة التي قد يرغبون بطرحها على الرئيس الروسي، والملفات الحساسة التي لكانوا بحثوها معه على طاولة الحوار لو تسنّى ذلك.

انهالت الأسئلة على كافة منصات RT العربية وتميزت بتنوعها وتعدد مواضيعها، ولم يكن من السهل الاختيار بينها، إلا أن الزميل سلام مسافر وفى بوعد RT وطرح على الرئيس بوتين سؤالا أجمعت عليه شريحة واسعة من متابعيها.

سؤال الزميل مسافر للرئيس بوتين كان:

- المشاهدون العرب أو الناطقون باللغة العربية قلقون على علاقات روسيا مع العالم العربي في حال لن تترشحوا مرة أخرى للرئاسة في الانتخابات المقبلة... أولا، هل أنتم مطمئنون لأن ينتهج خليفتكم نهجكم الرامي للتقارب مع العالم العربي ودعمه؟

تابعوا إجابة بوتين على هذا السؤال وغيره من الأسئلة الأحد 13 من الشهر الجاري الساعة الثانية عشرة بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

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