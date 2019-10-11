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بوتين يشكك في قدرة تركيا على منع تسرب "الدواعش" من شمال سوريا

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بوتين يشكك في قدرة تركيا على منع تسرب
Sputnik Alexei Druzhinin
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حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن العملية العسكرية التي تشنها تركيا ضد المقاتلين الأكراد شمال شرقي سوريا، قد تؤدي إلى فرار الآلاف من مسلحي تنظيم "داعش" المحتجزين في المنطقة.

وأشار بوتين أثناء قمة قادة الدول المستقلة في عشق آباد عاصمة تركمانستان، إلى وجود مراكز خاصة باحتجاز المسلحين الأسرى في الشمال السوري كانت الوحدات الكردية تتحمل حتى الآونة الأخيرة مهمة حراستها.

وحذر من أن هؤلاء الإرهابيين قد يهربون من هذه المراكز في حين ينسحب منها الأكراد أمام تقدم القوات التركية، مضيفا: "لست على قناعة بشأن ما إذا كان الجيش التركي سيتمكن، وخلال أي فترة، من السيطرة على هذا الوضع".

ولفت بوتين إلى أن مئات وحتى آلاف المسلحين يتواجدون في هذه المنطقة حاليا، حسب المخابرات الروسية، محذرا من أن هؤلاء قد يشكلون تحديا جديدا حقيقيا لرابطة الدول المستقلة.

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وتساءل الرئيس الروسي: "إلى أين سيذهبون؟ هل سيتوجهون عبر أراضي تركيا وغيرها إلى مناطق لا يسيطر عليها أحد في عمق سوريا، ثم عبر إيران إلى دول إقليمية أخرى؟ يتعين علينا إدراك ومعرفة ذلك وتعبئة موارد أجهزتنا الخاصة للتصدي للخطر الناشئ الجديد".

المصدر: "تاس"

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