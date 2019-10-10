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طائرة إماراتية تهبط "اضطراريا" في مطار إيراني

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طائرة إماراتية تهبط
Reuters Jan Seba
طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" الإماراتية
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أعلن مدير العلاقات العامة بمنظمة الطيران المدني الإيراني رضا جعفر زادة، أن طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" الإماراتية هبطت اضطراريا في مطار "الشهيد دستغيب" بمدينة شيراز جنوبي البلاد.

وقال جعفر زادة: "هبطت الطائرة وهي من طراز (بوينغ 737)، تابعة لشركة - فلاي دبي- في مطار مدينة شيراز جنوبي إيران، حيث كانت في رحلة لها بين باكو ودبي، بعد مشاهدة دخان في مقصورة الطيار".

وأشار إلى أن الطائرة هبطت بسلام في المطار، وأن فريق خبراء من منظمة الطيران المدني يعكف على دراسة أسباب الحادثة.

وأشار جعفر زادة إلى أن إدارة المطار تقوم بتقديم الخدمات لركاب الطائرة وفقا للضوابط المتبعة.

المصدر: فارس نيوز

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