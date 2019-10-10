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إصابة 12 شخصا بعد سقوط قذائف على بلدات تركية

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إصابة 12 شخصا بعد سقوط قذائف على بلدات تركية
Reuters MURAD SEZER
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ارتفعت حصيلة الجرحى جراء سقوط صواريخ وقذائف هاون أطلقت من سوريا على مناطق في بلدات على الجانب التركي من الحدود، إلى 12 شخصا.

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إصابة شخصين بقذيفة هاون جنوبي تركيا
إصابة شخصين بقذيفة هاون جنوبي تركيا

وذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء، اليوم الخميس، أن 12 شخصا أصيبوا بعد سقوط صواريخ وقذائف يعتقد أنها أطلقت من مناطق يسيطر عليها فصيل كردي في سوريا تستهدفه القوات التركية، وسقطت على مناطق في بلدات أقجة قلعة وبيرجيك وجيلان بينار ونصيبين.

وكانت "الأناضول" أفادت في وقت سابق اليوم، بإصابة شخصين أحدهما طفل، إثر سقوط قذيفة هاون على قضاء بيرجيك المحاذي للحدود السورية بولاية شانلي أورفه جنوب شرقي البلاد.

جاء ذلك على خلفية عملية "نبع السلام" التي بدأتها قوات الجيش التركي مع حلفائها في المناطق الحدودية شمالي سوريا أمس الأربعاء، بهدف طرد الفصائل الكردية من هناك، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين.

المصدر: "الأناضول"

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