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إصابة شخصين بقذيفة هاون جنوبي تركيا

أخبار العالم العربي

إصابة شخصين بقذيفة هاون جنوبي تركيا
AFP BULENT KILIC
مرور المعدات العسكرية التركية عبر مناطق جنوبي البلاد نحو الحدود السورية
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أفادت وكالة "الأناضول" التركية بإصابة شخصين أحدهما طفل فجر الخميس، إثر سقوط قذيفة هاون على قضاء بيرجيك المحاذي للحدود السورية بولاية شانلي أورفه جنوب شرقي البلاد.

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وأشارت الوكالة إلى أن القذيفة أطلقت من مناطق سيطرة الفصائل الكردية، وأصابت سيارة بالقضاء المذكور، ما أسفر عن إصابة شخصين أحدهما طفل، جرى نقلهما إلى المستشفى.

جاء ذلك على خلفية عملية "نبع السلام" التي بدأتها قوات الجيش التركي مع حلفائه في المناطق الحدودية شمالي سوريا أمس الأربعاء، بهدف طرد الفصائل الكردية من هناك، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين.

المصدر: الأناضول

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