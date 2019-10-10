الدفاع التركية تعلن السيطرة على أهداف محددة شمال شرق سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس، أنها سيطرت على أهداف حددتها في شمال شرق سوريا، في وقت نفت وكالة الأنباء السورية "سانا" صحة هذه المزاعم.

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وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن عملية "نبع السلام" استمرت بنجاح طيلة الليلة الماضية، برا وجوا، وقد سيطرت القوات التركية التي تشن هجوما في شمال شرق سوريا على الأهداف المحددة، مشيرة إلى أن عمليتها مستمرة بنجاح.

وقالت على تويتر إن العملية التي تستهدف جماعة كردية مسلحة تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية استمرت طوال الليل برا وجوا. وبدأ الهجوم أمس الأربعاء بعدما سحبت الولايات المتحدة بعض قواتها من المنطقة.

في المقابل، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إنه لا صحة لمزاعم وزارة الدفاع التركية عن سيطرتها على نقاط في مدينة رأس العين.

كذلك، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه لا صحة حتى الآن للمعلومات التي تتحدث عن تقدم القوات التركية والفصائل الموالية لها إلى تل أبيض وقرى واقعة شرقها.

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت فجر الخميس، أن وحدات من القوات الخاصة (الكوماندوز) تواصل تقدمها بمنطقة شرق الفرات في إطار مشاركتها بعملية "نبع السلام".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع ما يسمى "الجيش الوطني السوري"، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، بحجة تطهيرها من مسلحي "وحدات حماية الشعب" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتقول أنقرة إن "العملية العسكرية تهدف إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة".

المصدر: "رويترز"