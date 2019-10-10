الجيش التركي يزيل الجدران العازلة تمهيدا للتوغل داخل سوريا

أزال الجيش التركي الجدار العازل مقابل بلدة تل حلف الأثرية غرب مدينة رأس العين على الحدود التركية السورية تمهيدا للتوغل داخل الأراضي السورية المقابلة.

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كما أزال الجيش التركي الجدار العازل على الحدود مع سوريا مقابل شرق مركز مدينة رأس العين.

وقالت وكالة أنباء هاوار إن الجيش التركي وحلفاءه من الجيش "السوري الحر" أزالوا الجدار العازل قبالة شرق مركز مدينة سري كانيه (رأس العين) وهي ثاني نقطة يزال منها الجدار بعد إزالة الجدار قبالة بلدة تل حلف.

وذكرت وكالة "سانا" السورية أن الجيش التركي بدأ بإزالة الجدار بالقرب من قرية تل حلف غربي رأس العين.

المصدر: وكالات