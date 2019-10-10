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وزارة الدفاع التركية تقول إنها سيطرت على أهداف حددتها في شمال شرق سوريا

الدفاع التركية: القوات الخاصة تواصل تقدمها شرق الفرات

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الدفاع التركية: القوات الخاصة تواصل تقدمها شرق الفرات
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، فجر الخميس، أن وحدات من القوات الخاصة (الكوماندوز) تواصل تقدمها بمنطقة شرق الفرات في إطار مشاركتها بعملية "نبع السلام".

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جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة حول العملية التي أطلقتها تركيا الأربعاء، شمال شرقي سوريا مع إرفاق البيان بمشاهد عن تقدم تلك القوات.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع ما يسمى "الجيش الوطني السوري"، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، بحجة تطهيرها من مسلحي "وحدات حماية الشعب" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتقول أنقرة إن "العملية العسكرية تهدف إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة".

المصدر: الأناضول

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