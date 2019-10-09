أردوغان يوجه رسالة لـ "أفراد الجيش المحمدي" المشاركين في العملية العسكرية شمال سوريا

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن أهداف عملية "نبع السلام" التي أعلن في وقت سابق انطلاقها في شمال شرق سوريا.

وقال الرئيس التركي في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "وبعملية نبع السلام سنقضي على خطر الإرهاب الموجه نحو بلدنا، وسنعمل على تحقيق عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم من خلال المنطقة الآمنة التي سنشكلها".

وأضاف أردوغان في نفس التغريدة قائلا: "كما سنحافظ على وحدة الأراضي السورية، ونخلص سكان المنطقة من براثن الإرهاب من خلال عملية نبع السلام".

وبعملية نبع السلام سنقضي على خطر الإرهاب الموجه نحو بلدنا، وسنعمل على تحقيق عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم من خلال المنطقة الآمنة التي سنشكلها.



كما سنحافظ على وحدة الأراضي السورية، ونخلّص سكان المنطقة من براثن الإرهاب من خلال عملية نبع السلام. — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) 9 октября 2019 г.

ووجه الرئيس التركي في تغريدة لاحقة كلمة للقوات المسلحة قائلا: "أقبل جباه كافة أفراد الجيش المحمدي الأبطال المشاركين في عملية "نبع السلام"، وأتمنى النجاح والتوفيق لهم ولكافة العناصر المحلية الداعمة والتي تقف جنبا إلى جنب مع تركيا في هذه العملية، وفقكم الله وكان في عونكم".

أقبل كافة أفراد الجيش المحمدي الأبطال المشاركين في عملية نبع السلام من جباههم، وأتمنى النجاح والتوفيق لهم ولكافة العناصر المحلية الداعمة والتي تقف جنبًا إلى جنب مع تركيا في هذه العملية، وفقكم الله وكان في عونكم. — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) 9 октября 2019 г.

وأعلن أردوغان، في وقت سابق من الأربعاء، عن بدء عملية "نبع السلام" العسكرية التي تستهدف المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، شرق الفرات.

وأفادت وكالة الأناضول بأن القوات التركية استهدفت 181 هدفا لمنظمة "ي ب ك - بي كا كا" في إطار "نبع السلام".

المصدر: وكالات