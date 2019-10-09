شاهد.. لحظة إعطاء أردوغان أوامر إطلاق العملية العسكرية شمال سوريا

نشرت الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، صورا للحظة إعطاء الرئيس، رجب طيب أردوغان، أمر إطلاق عملية "نبع السلام" العسكرية في شمال سوريا.

وعلقت الرئاسة على الصورة قائلة: "الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة السيد أردوغان يعطي تعليمات ببدء عملية "نبع السلام" العسكرية بعد حصوله على معلومات من وزير الدفاع خلوصي أكار".

وقالت الرئاسة التركية إن العملية العسكرية تهدف إلى "تطهير شمال سوريا من تنظيمي (بي كا كا - ي ب ك) و(داعش)، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".

وقال مسؤول أمني تركي، إن العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية تدعمها نيران المدفعية.

الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة السيد أردوغان يعطي تعليمات ببدء عملية نبع السلام العسكرية بعد حصوله على معلومات من وزير الدفاع خلوصي أكار. pic.twitter.com/8zMdJ1H1j5 — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) 9 октября 2019 г.

#الرئاسة_التركية تنشر صور لحظة إعطاء #أردوغان أمر البدء بـ"نبع السلام"

عملية "#نبع_السلام" العسكرية تهدف لتطهير شمال سوريا من تنظيمي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش" الإرهابيين، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

https://t.co/d1WbLVJ77Wpic.twitter.com/N2Pw0tFEHG — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 9 октября 2019 г.

كما نشر الرئيس التركي صورا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وثقت لحظة انعقاد الاجتماع التنسيقي لعملية "نبع السلام".

عقدنا الاجتماع التنسيقي لعملية #نبع_السلام.

أتمنى التوفيق لكافة جنودنا الأبطال المشاركين في هذه العملية. pic.twitter.com/alHealMGeM — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) 9 октября 2019 г.

المصدر: RT + تويتر