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الدوحة: أمير قطر يتصل بالرئيس التركي لمناقشة آخر مستجدات الأحداث في سوريا

شاهد.. لحظة إعطاء أردوغان أوامر إطلاق العملية العسكرية شمال سوريا

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نشرت الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، صورا للحظة إعطاء الرئيس، رجب طيب أردوغان، أمر إطلاق عملية "نبع السلام" العسكرية في شمال سوريا.

وعلقت الرئاسة على الصورة قائلة: "الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة السيد أردوغان يعطي تعليمات ببدء عملية "نبع السلام" العسكرية بعد حصوله على معلومات من وزير الدفاع خلوصي أكار".

وقالت الرئاسة التركية إن العملية العسكرية تهدف إلى "تطهير شمال سوريا من تنظيمي (بي كا كا - ي ب ك) و(داعش)، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".

وقال مسؤول أمني تركي، إن العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية تدعمها نيران المدفعية.

كما نشر الرئيس التركي صورا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وثقت لحظة انعقاد الاجتماع التنسيقي لعملية "نبع السلام".

المصدر: RT + تويتر

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