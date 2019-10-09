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ترامب: لم نتخل عن الأكراد ونساعدهم بالمال والسلاح

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ترامب: لم نتخل عن الأكراد ونساعدهم بالمال والسلاح
Reuters Carlos Barria
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ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شروع الولايات المتحدة في سحب قواتها من سوريا لا يعني إطلاقا تخليها عن حلفائها الأكراد، وذلك وسط توقعات بشن تركيا عملية عسكرية جديدة ضدهم.

وقال ترامب، على حسابه في "تويتر" أمس الثلاثاء: "قد نكون في طور مغادرة سوريا، لكننا لم نتخل إطلاقا عن الأكراد، وهم شعب ممتاز ومقاتلون رائعون".

في الوقت نفسه، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن العلاقات بين واشنطن وأنقرة كشريكين تجاريين وحليفين في "الناتو" كانت "جيدة جدا"، مضيفا: "كثير من الأكراد يقيمون في تركيا، وهي تدرك تماما أنه كان لا يزال هناك 50 فقط من جنودنا في ذلك القطاع من سوريا، وتم سحبهم، وستجلب أي أعمال قتالية غير مبررة وغير ضرورية من قبل تركيا عواقب مدمرة إلى اقتصادها وعملتها الهشة".

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واختتم ترامب تغريدته بالقول: "نساعد الأكراد بالمال والسلاح!".

المصدر: RT

 

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