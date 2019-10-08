موسكو تعارض انسحاب واشنطن من معاهدة "السماء المفتوحة" وتعبرها لعبة خطرة

أعرب عضو لجنة مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان) لشؤون الدفاع والأمن، فرانتس كلينتسيفيتش، عن رفض بلاده لاحتمال انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة.

وأوضح السيناتور، بأن المعاهدة تسمح بمنع الاصطدامات المحتملة في الجو، والنزاعات والمواقف الخطرة، التي قد "تنشأ ببساطة عن طريق سوء الفهم".

وأضاف: "ليس من الواضح تماما لماذا تحتاج الولايات المتحدة إلى تصعيد الموقف والتحدث عن الانسحاب من المعاهدة، إنها لعبة خطرة".

وتأتي هذه التصريحات بعد كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إليوت إنجل، اليوم الثلاثاء، نية واشنطن الانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة.

وأعرب إنجل عن شعوره بالقلق الشديد بسبب التقارير التي تفيد بأن إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب تفكر في الانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة.

والجدير بالذكر أن معاهدة "السماء المفتوحة" تم التوقيع عليها في هلسنكي، في مارس عام 1992.

وتمكن هذه المعاهدة الدول الموقعة عليها من جمع المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة لدى بعضها البعض البعض، وقد وقعتها 34 دولة من بينها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: سبوتنيك