نتنياهو: أجريت اتصالا هاتفيا هاما جدا بالنسبة لأمن إسرائيل مع بوتين

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه أجرى مكالمة "هامة جدا" بالنسبة لـ "أمن إسرائيل" مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأفاد المكتب الإعلامي لنتنياهو، في بيان، بأنه أجرى، الاثنين، اتصالا هاتفيا مع بوتين وهنأه بمناسبة عيد ميلاده الـ67 الذي يصادف اليوم.

وأضاف البيان أن بوتين هنأ نتنياهو "بمناسبة حلول رأس السنة العبرية الجديدة وطلب منه أن ينقل تهانيه إلى الشعب الإسرائيلي".

وقال نتنياهو في هذا الصدد خلال احتفالية أقيمت لموظفي مكتب رئاسة الوزراء بمناسبة حلول رأس السنة العبرية الجديدة: "أجريت مكالمة هامة جدا مع الرئيس الروسي. اجتمعت معه قبل عدة أسابيع وبحثنا قضايا ذات أهمية لأمن دولة إسرائيل وهذه المكالمة أيضا مهمة لأمن إسرائيل".

وأضاف نتنياهو: "نواجه تحديات كبيرة من حولنا ولكننا نتمتع بتعاون وبتنسيق هام مع روسيا وهذا يعتبر حيويا بالنسبة لنا وسنواصل القيام بذلك".

وجرى الاتصال في الوقت الذي تخوض فيه روسيا وإسرائيل تنسيقا أمنيا وعسكريا حول سوريا، التي تشن القوات الإسرائيلية غارات مستمرة عليها بذريعة منع التمركز الإيراني في البلاد.

وسبق أن حذر الجانب الروسي مرارا إسرائيل من تداعيات عملياتها في سوريا، والتي قال إنها تنتهك سيادتها وقد تؤدي إلى تصعيد حاد للوضع الأمني في المنطقة.

المصدر: RT