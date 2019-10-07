شاب أمريكي أراد أن يفاجئ حماه في عيد ميلاده فتلقى رصاصة

أراد شاب أمريكي أن يفاجئ حماه في عيد ميلاده، لكن بندقية الأخير وضعت حدا لحياة صهره الشاب بطلقة نارية عن طريق الخطأ.

وذكرت صحيفة "بيبول" أن كريستوفر بيرغان (37 عاما) قدم من النرويج بمناسبة عيد ميلاد حماه، ريتشارد دينيس، البالغ من العمر 61 عاما، لكن ذلك تصادف مع شجار بين الأخير وشخص آخر، سارع على إثره دينيس إلى إطلاق النار ليصيب صهره، الذي كان يختبئ بين الأشجار ليفاجئ حماه بقدومه الذي لم يعلن عنه مسبقا.

ونقلت مجلة "التايم" عن ضابط مقاطعة سانتا روزا، بوب جونسون، قوله إن الشرطة لم توجه تهمة القتل لريتشارد دينيس.

وبين جونسون أن ريتشارد دخل في شجار مع أحد الأشخاص قبل وصول كريستوفر، الذي طرق على بابه واختبأ بين الشجيرات ليفاجئ والد زوجته بقدومه، إلا أن الأخير سارع إلى إطلاق النار عليه دون أن يعرف هويته، ظنا منه أنه الشخص الذي كان يتشاجر معه، فأرداه قتيلا.

وأثارت الحادثة العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ألقى كثيرون باللوم فيما جرى على انتشار السلاح بشكل كبير في الولايات المتحدة، واللجوء إلى استخدامه بشكل متهور في كثير من الأحيان.

المصدر: وكالات