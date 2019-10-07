قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن القوات الأمريكية بدأت الانسحاب من مناطق في شمال شرق سوريا بعد مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف أردوغان في تصريح قبل مغادرته أنقرة إلى صربيا، أن المحادثات بين المسؤولين الأتراك والأمريكيين حول هذا الموضوع سوف تستمر.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه يعتزم زيارة واشنطن للقاء نظيره الأمريكي، في النصف الأول من الشهر المقبل، لمناقشة خطط "المنطقة الآمنة".

وفي نفس السياق قال مسؤول تركي كبير، إن تركيا لديها ما يكفي من القوة للقضاء على الإرهاب، بدعم من حلفائها أو بدونه.

وفي الوقت الذي أكدت فيه واشنطن، اليوم الاثنين، أن القوات الأمريكية لن تشارك في العملية العسكرية، التي تنوي تركيا شنها في شمال سوريا، أكدت أنقرة من جانبها عزمها شن العملية العسكرية لتطهير المنطقة الحدودية من "الإرهاب"، على حد قولها.

المصدر: رويترز