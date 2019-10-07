أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، تصميم بلاده على تطهير الحدود مع سوريا من المسلحين وضمان أمن تركيا.

وقال تشاووش أوغلو في تغريدة على "تويتر": "أيدنا وحدة أراضي سوريا منذ بداية الأزمة هناك، وسنواصل دعم ذلك"، مضيفا: "سنساهم في تحقيق السلام والاستقرار في سوريا".

وفي نفس السياق أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، في وقت سابق اليوم، أن إنشاء المناطق الآمنة في شمال سوريا يهدف إلى تطهير الحدود من العناصر الإرهابية وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

من جانبها قالت واشنطن اليوم، إن القوات الأمريكية لن تشارك في العملية العسكرية، التي تنوي تركيا شنها في شمال سوريا، مؤكدة أن "تركيا ستمضي قدما في العملية المخطط لها منذ فترة طويلة في شمال سوريا".

المصدر: رويترز