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تركيا: المناطق الآمنة شمالي سوريا تهدف إلى تطهير الحدود وعودة اللاجئين

أخبار العالم العربي

تركيا: المناطق الآمنة شمالي سوريا تهدف إلى تطهير الحدود وعودة اللاجئين
Reuters Murad Sezer
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قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، إن إنشاء المناطق الآمنة في شمال سوريا يهدف إلى تطهير الحدود من العناصر الإرهابية وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

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وأوضح المتحدث في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين، أن المنطقة الآمنة المزمع إقامتها شمالي سوريا لا تهدد وحدة الأراضي السورية.

وجاء تصريح قالين تعليقا على إعلان البيت الأبيض، اليوم، أن تركيا ستبدأ قريبا عمليتها العسكرية بشمال سوريا، وأكد أن القوات الأمريكية لن تدعمها ولن تشارك فيها.

المصدر: رويترز

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