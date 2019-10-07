قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، إن إنشاء المناطق الآمنة في شمال سوريا يهدف إلى تطهير الحدود من العناصر الإرهابية وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

إقرأ المزيد

وأوضح المتحدث في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين، أن المنطقة الآمنة المزمع إقامتها شمالي سوريا لا تهدد وحدة الأراضي السورية.

وجاء تصريح قالين تعليقا على إعلان البيت الأبيض، اليوم، أن تركيا ستبدأ قريبا عمليتها العسكرية بشمال سوريا، وأكد أن القوات الأمريكية لن تدعمها ولن تشارك فيها.

المصدر: رويترز