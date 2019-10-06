 
مباشر

إيران تؤكد أنها ستلجأ إلى "كل الوسائل الممكنة" لتصدير نفطها

أخبار العالم

إيران تؤكد أنها ستلجأ إلى
Reuters AS/TAS/CAT
منشأة لتكرير البترول جنوب إيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mhx7

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، إن بلاده ستستخدم أي وسيلة ممكنة لتصدير إنتاجها من الخام، مضيفا أن تصدير النفط حق مشروع للدولة.

إقرأ المزيد
بومبيو:
بومبيو: "أدريان داريا" تفرغ نفطها في سوريا .. فهل سيحاسب العالم إيران؟

وأكد الوزير في تصريحات نقلها موقع وزارته، اليوم الأحد، أن طهران "لن ترضخ للضغط الأمريكي لأن تصدير النفط حق مشروع لإيران".

وتأتي تصريحات زنغنه بعد أيام من اتهام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بنقض وعدها بعدم تسليم شحنة النفط التي كانت تحملها ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" إلى سوريا، مشيرا إلى ضرورة أن يحاسب المجتمع الدولي طهران على هذه الخطوة.

جدير بالذكر أن صادرات إيران من النفط الخام تقلصت بأكثر من 80 بالمئة بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها عقب انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العام الماضي من اتفاق 2015 النووي بين إيران والقوى العالمية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لأول مرة.. مباراة بين فلسطين والسعودية في رام الله