شركة البترول الوطنية الصينية تنسحب من تطوير حقل غازي ضخم في إيران

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، اليوم الأحد، إن شركة البترول الوطنية الصينية انسحبت من تطوير المرحلة 11 من حقل "بارس" الجنوبي للغاز.

وأضاف زنغنه أن شركة "بتروبارس" الإيرانية ستواصل أعمال تطوير الحقل بمفردها.

وأوضح الوزير بأن بلاده "تريد علاقات صداقة مع جميع دول المنطقة، وأن العدو المشترك من خارج المنطقة"، كما لفت إلى أنه مستعد لمقابلة نظيره السعودي.

وتأتي خطوة الشركة الصينية في ظل استمرار فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع سنة 2015.

المصدر: "رويترز"