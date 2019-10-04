وسائل إعلام بريطانية: إجلاء مسافرين من مطار غلاسكو بعد الاشتباه في حمولة إحدى الطائرات
Reuters DIM/CLH/
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أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن قوات الأمن أجلت مسافرين من مطار غلاسكو في اسكتلندا بعد الاشتباه في حمولة طائرة جرى تطويقها.
وأكد موقع "بي بي سي" أن مصالح الطوارئ استدعيت إلى المطار بعد الاشتباه في حمولة في طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية.
وقال متحدث باسم المطار إن الطائرة المشبوهة طوقت في الوقت الذي تجري فيه التحقيقات، في حين أن باقي مناطق المطار لا زالت تعمل بشكل طبيعي.
يتبع..
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